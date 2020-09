Inter, ds Ausilio: “Kanté non è sul mercato come Skriniar” (Di sabato 26 settembre 2020) "Per Skriniar c'è stato un incontro col dirigente del Tottenham. Abbiamo ribadito che non è sul mercato, è stato confermato e non pensiamo di privarci di lui". Parola di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel prepartita della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Ausilio ha fatto chiarezza sulla posizione del difensore slovacco, cercato dagli Spurs: "Posso confermare che c'è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham - la spiegazione ai microfoni di Dazn - ma abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatore come Skriniar".Il ds dell'Inter ha parlato anche di N'Golo Kanté del Chelsea, obiettivo accostato all'Inter sul mercato: "Si tratta di un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) "Per Skriniar c'è stato un incontro col dirigente del Tottenham. Abbiamo ribadito che non è sul, è stato confermato e non pensiamo di privarci di lui". Parola di Piero, direttore sportivo dell', nel prepartita della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina.ha fatto chiarezza sulla posizione del difensore slovacco, cercato dagli Spurs: "Posso confermare che c'è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham - la spiegazione ai microfoni di Dazn - ma abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatoreSkriniar".Il ds dell'ha parlato anche di N'Golo Kanté del Chelsea, obiettivo accostato all'sul: "Si tratta di un ...

