Il medico aveva consigliato a Salvini di stare a casa perché «febbricitante», ma lui è andato lo stesso a Formello (Di sabato 26 settembre 2020) Non è una indiscrezione su cui è necessario trovare delle prove. Tanto, a fornirle, è stato lo stesso leader della Lega che, dal palco di Formello, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha parlato della sua giornata con la febbre e del consiglio, disatteso, del dottore. Salvini con la febbre diventa, dunque, un tema della rassegna stampa del giorno dopo, specialmente in un periodo in cui avere sintomi influenzali comporta la massima prudenza. LEGGI ANCHE > Salvini arrabbiato come un bufalo per il sequestro del telefono dell’ex moglie da parte della Guardia di Finanza Salvini con la febbre, l’annuncio dal palco di Formello «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) Non è una indiscrezione su cui è necessario trovare delle prove. Tanto, a fornirle, è stato loleader della Lega che, dal palco di, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha parlato della sua giornata con la febbre e del consiglio, disatteso, del dottore.con la febbre diventa, dunque, un tema della rassegna stampa del giorno dopo, specialmente in un periodo in cui avere sintomi influenzali comporta la massima prudenza. LEGGI ANCHE >arrabbiato come un bufalo per il sequestro del telefono dell’ex moglie da parte della Guardia di Finanzacon la febbre, l’annuncio dal palco di«Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi ...

giornalettismo : Prudenza mia, portami via. Matteo #Salvini ha annunciato di avere la #febbre durante un appuntamento pubblico: 'Il…

