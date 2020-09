Gabriel Garko dopo il coming out: messaggi d’affetto. Intanto il commento di Zorzi scatena la bufera (Di sabato 26 settembre 2020) Svelato il segreto di pulcinella: Gabriel Garko è gay. L’attore, durante la puntata andata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 25 settembre, ha dichiarato dopo anni di insinuazioni e gossip di essere omosessuale. L’argomento sarà approfondito più dettagliatamente durante la puntata di Verissimo in onda il 3 ottobre 2020. Fatto sta l’attore ormai ha … L'articolo Gabriel Garko dopo il coming out: messaggi d’affetto. Intanto il commento di Zorzi scatena la bufera proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020) Svelato il segreto di pulcinella:è gay. L’attore, durante la puntata andata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 25 settembre, ha dichiaratoanni di insinuazioni e gossip di essere omosessuale. L’argomento sarà approfondito più dettagliatamente durante la puntata di Verissimo in onda il 3 ottobre 2020. Fatto sta l’attore ormai ha … L'articoloilout:d’affetto.ildilaproviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - CucchiniSrl : RT @tpi: Perché Garko sta sbagliando tutto e a quale cachet. #gfvip - Vivi_Siddi : RT @mediohermana: Tommaso con la battuta su Gabriel Garko ha esagerato troppo. Lo difendo sempre, so che non l’ha fatto con malizia ma era… -