Fonseca | “Dzeko? E’ molto motivato Si è allenato bene in questi giorni e giocherà”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro la Juventus. Ha commentato la posizione di Dzeko, che ha rischiato di indossare la maglia bianconera per il match. "Ho parlato con lui diverse volte, è molto motivato. Si è allenato bene questi giorni e giocherà". Fonseca ha anche risposto a chi gli chiedeva se fosse stato il bosniaco a rifiutarsi di giocare contro il Verona. "Non è vero" Sul mercato: "Sono totalmente concentrato sulla partita di domani e non voglio parlare di mercato". Ha parlato con Friedkin? Qual è il vostro obiettivo stagionale? "Io parlo tutti i giorni con loro, lavoriamo tutti insieme ...

