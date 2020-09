D’Ambrosio: «L’Inter vuole sempre vincere. Scudetto? Dobbiamo fare meglio» (Di sabato 26 settembre 2020) Danilo D’Ambrosio ha commentato la vittoria conquistata contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «vincere è sempre importante. Facciamo di tutto per vincere senza soffrire, ma oggi la partita si è messa subito male. L’Inter vuole lottare e ha cambi che possono fare la differenza». RISERVA – «Cerco di mettere in difficoltà Conte dando il 100%, sono contento se la squadra trova beneficio dai miei sacrifici». GOLEADOR – «Lautaro e Lukaku fanno un altro mestiere. Io cerco di difendere». Scudetto – «Fa parte ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Danilo D’Ambrosio ha commentato la vittoria conquistata contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «importante. Facciamo di tutto persenza soffrire, ma oggi la partita si è messa subito male. L’Interlottare e ha cambi che possonola differenza». RISERVA – «Cerco di mettere in difficoltà Conte dando il 100%, sono contento se la squadra trova beneficio dai miei sacrifici». GOLEADOR – «Lautaro e Lukaku fanno un altro mestiere. Io cerco di difendere».– «Fa parte ...

