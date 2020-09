Via libera del Consiglio Ue ai prestiti Sure: all’Italia 27,4 miliardi per finanziare cassa integrazione e bonus, è la quota più alta (Di venerdì 25 settembre 2020) Via libera del Consiglio al sostegno finanziario di 87,4 miliardi di euro a favore di 16 Stati membri in forma di prestiti dell’Ue concessi nel quadro di Sure, lo strumento temporaneo anti-disoccupazione. All’Italia andranno 27,4 miliardi di euro. “Il sostegno aiuterà gli Stati membri a finanziare il drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1 febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e a miSure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, e a determinate miSure di carattere sanitario in risposta alla pandemia”, scrive il Consiglio nella sua decisione che conferma la proposta della Commissione. All’Italia va il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Viadelal sostegno finanziario di 87,4di euro a favore di 16 Stati membri in forma didell’Ue concessi nel quadro di, lo strumento temporaneo anti-disoccupazione. All’Italia andranno 27,4di euro. “Il sostegno aiuterà gli Stati membri ail drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1 febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e a mianaloghe, anche per i lavoratori autonomi, e a determinate midi carattere sanitario in risposta alla pandemia”, scrive ilnella sua decisione che conferma la proposta della Commissione. All’Italia va il ...

Vedere Linux girare su sistemi Lenovo non è certo una novità, ma la loro commercializzazione direttamente con il sistema operativo a bordo lo è. In passato Lenovo aveva fornito macchine con Linux solo ...

Disoccupazione, via libera del Consiglio Ue ai fondi Sure: 27,4 miliardi per l'Italia

