Veronica Maya malattia | «Quella vergogna mi ha tormentato per tanto tempo»

(Di venerdì 25 settembre 2020) «Il sorriso a 32 denti che mi vedete stampato sul viso è il mio bigliettino da visita. Ora ne vado fiera e lo mostro con disinvoltura. In passato, però, diciamo fino alla maggiore età, la mia bocca è stata fonte di grande imbarazzo invece che di orgoglio», comincia così l’intervista diad ‘Ok Salute e Benessere’. La conduttrice ha raccontato per la prima volta un problema che da bambina le ha causato parecchio disagio: «Parlavo e sorridevo sempre con la mano davanti, in modo tale da coprire la dentatura e in particolare un incisivo, più scuro rispetto a tutti gli altri. La causa di questa diversità è da ricondurre a una brutta caduta dalla bicicletta. Ero ragazzina e mi sono rotta la radice dell’incisivo superiore». leggi anche ...