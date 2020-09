Uomini e Donne news: Giulio e Giulia si sono lasciati (Di venerdì 25 settembre 2020) Giulio Raselli e Giulia D’Urso non stanno più insieme. Nove mesi dopo la scelta a Uomini e Donne la coppia è scoppiata. A dare l’annuncio, nelle stories Instagram, l’ex tronista di Maria De Filippi nonché ex tentatore di Temptation Island. Raselli ha confidato ai suoi follower che ha deciso di prendersi un periodo di pausa … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020)Raselli eD’Urso non stanno più insieme. Nove mesi dopo la scelta ala coppia è scoppiata. A dare l’annuncio, nelle stories Instagram, l’ex tronista di Maria De Filippi nonché ex tentatore di Temptation Island. Raselli ha confidato ai suoi follower che ha deciso di prendersi un periodo di pausa … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

