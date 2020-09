Udinese-Verona, Juric: “Stepinski via subito, aspettiamo rinforzi. Vi svelo tutte le novità di formazione” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ivan Juric è intervenuto per presentare la sfida tra Udinese e Verona.Il tecnico degli scaligeri ha analizzato in conferenza stampa il match in programma domenica alle ore 15:00, scoprendo alcune carte su quella che è la situazione attuale della sua rosa. In particolare l'ex tecnico del Crotone ha voluto sottolineare i progressi fatti negli ultimi giorni da alcuni dei nuovi innesti e possibili novità tattiche in vista della partita della Dacia Arena: "Ci sono stati miglioramenti? Qualcosina sì, alcuni hanno messo minuti nelle gambe, come Gunter, Tameze e Barak. Dietro siamo ancora in emergenza, ma la condizione è un po' migliorata. Novità di formazione? Lazovic ha fatto il primo allenamento con il gruppo questo venerdì, giocherà ancora Dimarco. Barak ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Ivanè intervenuto per presentare la sfida tra.Il tecnico degli scaligeri ha analizzato in conferenza stampa il match in programma domenica alle ore 15:00, scoprendo alcune carte su quella che è la situazione attuale della sua rosa. In particolare l'ex tecnico del Crotone ha voluto sottolineare i progressi fatti negli ultimi giorni da alcuni dei nuovi innesti e possibili novità tattiche in vista della partita della Dacia Arena: "Ci sono stati miglioramenti? Qualcosina sì, alcuni hanno messo minuti nelle gambe, come Gunter, Tameze e Barak. Dietro siamo ancora in emergenza, ma la condizione è un po' migliorata. Novità di formazione? Lazovic ha fatto il primo allenamento con il gruppo questo venerdì, giocherà ancora Dimarco. Barak ...

