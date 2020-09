Torre Annunziata, duro colpo inferto al “Quarto Sistema”: 12 arresti (Di venerdì 25 settembre 2020) Cronaca di Napoli: l’operazione anticamorra condotta a Torre Annunziata da Carabinieri e Polizia ha portato all’arresto di 12 persone nel nuovo clan “Quarto Sistema”. E’ in corso, dalle prime ore di oggi, un’operazione condotta da personale della Squadra Mobile, da Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e agenti del Commissariato di Torre Annunziata che stanno … Leggi su 2anews (Di venerdì 25 settembre 2020) Cronaca di Napoli: l’operazione anticamorra condotta ada Carabinieri e Polizia ha portato all’arresto di 12 persone nel nuovo clan “Quarto Sistema”. E’ in corso, dalle prime ore di oggi, un’operazione condotta da personale della Squadra Mobile, da Carabinieri del Gruppo die agenti del Commissariato diche stanno …

