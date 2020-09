Suarez, i legali della Juventus in procura a Perugia (Di venerdì 25 settembre 2020) L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juve, e la collega Maria Turco sono arrivati in procura a Perugia per incontrare i pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luis Suarez all’università per stranieri di Perugia. Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana.Chiappero e Turco vengono ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, invece, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) L’avvocato Luigi Chiappero, storico legaleJuve, e la collega Maria Turco sono arrivati inper incontrare i pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luisall’università per stranieri di. Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana.Chiappero e Turco vengono ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, invece, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

gianlucarossitv : Passaportopoli 2001 coinvolse 7 club, tra cui l'#Inter GIUSTAMENTE multata di 2 mld. Era l'ultimo appiglio serio de… - forumJuventus : Corriere Umbria - Caso Suarez, Oliviero: 'Solo scambio di informazioni con Cherubini, Paratici sentito alla fine'.… - cronaca_news : Caso Suarez, i legali della Juve in procura a Perugia - ivanzamoranobam : RT @CalcioFinanza: Caso Suarez, i legali Juve in Procura a Perugia: saranno ascoltati dai pm - zazoomblog : Caso Suarez i legali Juve in Procura a Perugia - #Suarez #legali #Procura #Perugia -