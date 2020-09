Speranza e Cts in tackle sulle Regioni | no agli stadi aperti al 25% della capienza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Scontro con le, Robertoribadisce il no all'apertura deglicon unadel 25%. E la sottosegretaria Sandra Zampa va all'attacco: facciamo la fine delle discoteche. "Penso che dobbiamo puntare le nostre energie per le cose essenziali, non possiamo permetterci rischi. In questo momento le priorità sono le scuole", ha detto il ministroSalute intervistato al Tg3 ha risposto alla domanda sulla richiesta di alcune Regione di aprire glialmeno con unaal 25%. "La scuola ha riaperto ormai in tutta Italia - ha spiegato il ministro - e stiamo ancora monitorando per capire quali sono le conseguenze reali, deve passare ancora un po' di giorni e settimane per capire qual'è la reazione sul piano ...