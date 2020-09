Scuole | pochi studenti su treni e bus “Il Covid fa paura | si viaggia con mezzi propri”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Con l’inizio dell’anno scolastico, il servizio di trasporti pubblici ha retto bene, anche perché non c’è stato alcun affollamento; molte persone hanno sceltopropri. C’è ancora tantaper i contagi, ma bisogna continuare a puntare sulle mascherine. E io avrei mantenuto un maggiore distanziamento sui bus”. Angelo Lustro, segretario generale Filt-Cgil di Caserta, sindacato dei trasporti, traccia un primo bilancio della tenuta del sistema trasporti alla riapertura delle. Molte aziende hanno rimodulato gli orari della corse per garantire piùnelle ore di entrata e di uscita delle, ma nonostante ciò, non c’è stato alcun affollamento su ...