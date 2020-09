Puglia, Raffaele Fitto positivo al Covid 19 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Puglia (vinte poi da Emiliano), Raffaele Fitto, è risultato positivo al Covid 19: ne ha dato notizia lo stesso Fitto con un post su Facebook. Mercoledì si era diffusa la notizia della positività di un suo collaboratore, per cui sia Fitto sia il suo staff sono stati sottoposti alle verifiche del caso. “Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi – si legge sulla sua pagina Facebook -. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa”, conclude il post. Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in(vinte poi da Emiliano),, è risultatoal19: ne ha dato notizia lo stessocon un post su Facebook. Mercoledì si era diffusa la notizia della positività di un suo collaboratore, per cui siasia il suo staff sono stati sottoposti alle verifiche del caso. “Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi – si legge sulla sua pagina Facebook -. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa”, conclude il post.

