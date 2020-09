«Pretty Little Liars – Original Sin»: su Hbo Max il reboot in chiave horror (Di venerdì 25 settembre 2020) A nulla sono valsi gli appelli alla razionalità. Il reboot di Pretty Little Liars, la cui corsa televisiva si è conclusa appena tre anni fa, è stato comprato da Hbo Max. Cosa ci attende, oggi, non è facile a dirsi. Ma qualche dettaglio sulla serie televisiva che verrà è stato reso noto. La piattaforma streaming del canale americano ha spiegato come il reboot voglia guardare, esattamente, allo stesso libro, quello di Sarah Shepard, dal quale è stata tratta la serie originale. Ci saranno le bugiarde, dunque, un piccolo paesino e una minaccia senza volto o nome. E ci sarà, poi, un’atmosfera horror. Pretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della serie Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) A nulla sono valsi gli appelli alla razionalità. Il reboot di Pretty Little Liars, la cui corsa televisiva si è conclusa appena tre anni fa, è stato comprato da Hbo Max. Cosa ci attende, oggi, non è facile a dirsi. Ma qualche dettaglio sulla serie televisiva che verrà è stato reso noto. La piattaforma streaming del canale americano ha spiegato come il reboot voglia guardare, esattamente, allo stesso libro, quello di Sarah Shepard, dal quale è stata tratta la serie originale. Ci saranno le bugiarde, dunque, un piccolo paesino e una minaccia senza volto o nome. E ci sarà, poi, un’atmosfera horror. Pretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della seriePretty Little Liars: tutti i numeri della serie

cidpll_ : 6) Io pll lo associo al cast originale e a Marlene King. Avrebbero potuto chiamarlo come volevano e definire la ser… - sweetnightngo : il reboot di pretty little liars é qualcosa di completamente inutile ma il fatto che marl*ne sia stata lasciata fuo… - matt3oswift13 : RT @cidpll_: Ragioni per cui non necessitiamo un reboot di Pll, a thread: Pretty little liars è finito il 27 giugno 2017, 3 anni fa. È pre… - reid_jareau : RT @cidpll_: Ragioni per cui non necessitiamo un reboot di Pll, a thread: Pretty little liars è finito il 27 giugno 2017, 3 anni fa. È pre… - cidpll_ : Ragioni per cui non necessitiamo un reboot di Pll, a thread: Pretty little liars è finito il 27 giugno 2017, 3 ann… -