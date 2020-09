Mercato americano positivo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.269 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,23%); con analoga direzione, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,65%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,36%), beni industriali (+0,94%) e utilities (+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,15%. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+4,40%), Apple (+2,31%), United Health (+1,95%) e Microsoft (+1,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike, che ottiene -1,76%. In rosso Merck & Co, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,33%. Giornata fiacca per Coca Cola, che segna un ...