La Germania invoca altre clausole | così il Recovery Fund sembra sempre più un Mes 2 0

(Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre Giuseppe Conte, tirato un grosso sospiro di sollievo per l’esito delle Regionali, continua a promettere miracoli in arrivo da parte del suo governo grazie ai soldi del, dallafanno sapere che gli accordi in merito al tesoretto da distribuire tra i vari Stati Ue non procedono proprio nel migliore dei modi. L’ambasciatore tedesco a Bruxelles Michael Clauss ha infatti lanciato l’allarme: “Abbiamo urgente bisogno di un accordo globale sul pacchetto ma le trattative procedono troppo lentamente”. Il rischio, così, è ritardare ulteriormente l’arrivo dei tanto agognati aiuti. Non proprio lo scenario ideale, considerando che nel frattempo famiglie e imprese si trovano a fare i conti con una crisi senza precedenti e che rischia di aggravarsi ulteriormente in ...