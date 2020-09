Iv | Faraone | ' sogno polo riformista da Bonaccini a Carfagna' **

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - “unche va dae Gori alla. Da Calenda a Bentivogli e alla Bonino. Personalità che devono stare dentro una sola forza politica. Una formazione che può contendere il primo posto in Italia al partito sovranista e cioè alla Lega, ma anche ai partiti populisti che in questo momento stanno sempre più emergendo. Mi riferisco al Movimento cinque stelle, ma anche al Pd, che si è molto schiacciato sulla linea pentastellata". Lo dice il presidente del senatori di Italia viva, Davide, in uno dei passaggi di una lunga intervista rilasciata ad 'Affari italiani'.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - "Le risorse del Recovery Fund , che sono tantissime ma sono una tantum, vanno utilizzate per progetti che sono in grado di cambiare il destino del Paese ...Roma, 16 set. (askanews) - "Italia Viva era appena nata, nei sondaggi veniva accreditata come potenzialmente a due cifre. All'improvviso scoppia a Firenze l'inchiesta sulla fondazione Open, giornali e ...