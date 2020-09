“Io vuole imparare italiano bene”, polemiche sul libro di seconda elementare: “Frase razzista” (Di venerdì 25 settembre 2020) Polemica sul libro di seconda elementare: “Io vuole imparare italiano”. Razzista? Un gruppo di bambini racconta i propri desideri per l’anno scolastico che è appena iniziato. Uno dice di voler “fare tanti disegni coi pennarelli”, un altro preferirebbe “andare sempre in giardino per la ricreazione”. Poi c’è un terzo bambino, nero, che afferma: “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”. Una frase che ha scatenato un’enorme polemica sul libro “Le avventure di Leo”, un manuale di letture per la classe di seconda elementare, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello. Sui social, tantissimi utenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Polemica suldi: “Io”. Razzista? Un gruppo di bambini racconta i propri desideri per l’anno scolastico che è appena iniziato. Uno dice di voler “fare tanti disegni coi pennarelli”, un altro preferirebbe “andare sempre in giardino per la ricreazione”. Poi c’è un terzo bambino, nero, che afferma: “Quest’anno iobene”. Una frase che ha scatenato un’enorme polemica sul“Le avventure di Leo”, un manuale di letture per la classe di, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello. Sui social, tantissimi utenti ...

borghi_claudio : @FBigliardo @marcotravaglio @stanzaselvaggia @Sabina1956 @007Vincentxxx @Bulla_Adriano @cesarebrogi1 @erretti42… - repubblica : 'Io vuole imparare italiano bene'. Bufera sul manuale di seconda elementare: 'E' razzista' - teatrolafenice : ?? «Non è che io sia asociale, ma credo che se un artista vuole utilizzare il cervello per un lavoro creativo, 'auto… - coolserietv : RT @teatrolafenice: ?? «Non è che io sia asociale, ma credo che se un artista vuole utilizzare il cervello per un lavoro creativo, 'autodisc… - redcoldflower : RT @starkxlewis: avete rotto il cazzo io nella lasagna ci metto la mozzarella e a voi non deve fregare, voi non ce la mettete? VA BENE LO S… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io vuole Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera