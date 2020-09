Giorgia Palmas ha partorito | nata Mia | Magnigni papà per la prima volta

(Di venerdì 25 settembre 2020)ha: l’ex velina di Striscia la Notizia ha messo al mondo la piccola Mia. Filippopapà per laha. L’ex velina di Striscia la Notizia ha messo al mondo la sua secondogenita, frutto del suo amore con il campione di nuoto Filippo Magnini. L’annuncio è arrivato … L'articolohaMia:papà per laè stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

NadiaCherryS : @Giorgia_Palmas Auguriiiiii ??????????????????? - nofxd : @Giorgia_Palmas Auguroni! - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata - zazoomblog : Giorgia Palmas in sala parto? Filippo Magnini non la lascerà sola un attimo (Foto) - #Giorgia #Palmas #parto?… - gianlutanci : @federicar1899 @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Vanity Fair Italia

La data del parto annunciata da Giorgia Palmas è arrivata e vista l’assenza di Filippo Magnini e della bellissima showgirl dai social immaginiamo che se non sono in sala parto saranno già entrambi ric ...L'ex velina e lo sportivo passeggiano per le strade di Milano. È l'attesa più bella, a pochi giorni dal parto, aspettando la loro prima bambina insieme: «È il nostro piccolo miracolo» Il parto è previ ...