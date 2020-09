Gigi Hadid e Zayn Malik genitori: è nata la loro bambina (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ nata la figlia di Gigi Hadid e di Zayn Malik. La top model e il cantante ex membro degli One direction, infatti, è venuta al mondo nelle ultime ore ed a già fatto il pieno di like! L’annuncio della gravidanza era stato fatto lo scorso Aprile, durante il “Tonight Show” di Jimmy Fallon. La modella, infatti, aveva confermato i gossip che giravano ormai da qualche tempo. “AvremmoArticolo completo: Gigi Hadid e Zayn Malik genitori: è nata la loro bambina dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) E’la figlia die di. La top model e il cantante ex membro degli One direction, infatti, è venuta al mondo nelle ultime ore ed a già fatto il pieno di like! L’annuncio della gravidanza era stato fatto lo scorso Aprile, durante il “Tonight Show” di Jimmy Fallon. La modella, infatti, aveva confermato i gossip che giravano ormai da qualche tempo. “AvremmoArticolo completo:: èladal blog SoloDonna

