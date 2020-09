Edoardo Ferrario: “Con Paese Reale su RaiPlay prendo in giro i talk show dove le opinioni scavalcano i fatti” (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Da ieri, giovedì 24 settembre, è disponibile in esclusiva su RaiPlay “l’unico talk show che si interroga su tutto ma non risponde a niente“. Si intitola Paese Reale ed è la parodia di un autentico talk show di approfondimento giornalistico dove Edoardo Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, farà tutto interpretando sia il conduttore, sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta. Al comedian romano Blogo ha rivolto – con il tramite dell’ufficio stampa Rai – alcune domande con lo scopo di capire quali talk show vuole prendere in giro con il suo nuovo one man show ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Da ieri, giovedì 24 settembre, è disponibile in esclusiva su“l’unicoche si interroga su tutto ma non risponde a niente“. Si intitolaed è la parodia di un autenticodi approfondimento giornalistico, sfruttando le sue doti di trasformista, farà tutto interpretando sia il conduttore, sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta. Al comedian romano Blogo ha rivolto – con il tramite dell’ufficio stampa Rai – alcune domande con lo scopo di capire qualivuole prendere incon il suo nuovo one man...

toysblogit : Edoardo Ferrario: “Con Paese Reale su RaiPlay prendo in giro i talk show dove le opinioni… - brucolina68 : RT @chialerazzi: Oggi su @RaiPlay inizia Paese Reale, il talk show di Edoardo Ferrario. Siamo emozionati come delle Miss - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: ??#PaeseReale con @edoferrario: la prima puntata ORA in esclusiva su @RaiPlay ? - Joshueenmanuel3 : RT @Raiofficialnews: ??#PaeseReale con @edoferrario: la prima puntata ORA in esclusiva su @RaiPlay ? - MarcoVicari : RT @chialerazzi: Oggi su @RaiPlay inizia Paese Reale, il talk show di Edoardo Ferrario. Siamo emozionati come delle Miss -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Ferrario Edoardo Ferrario ha un programma suo: "La TV buona per tutti non piace a nessuno" Esquire Italia Marietto Rabiu l’unico superstite dalla serie D

Beata gioventù, in gruppo che ha perso anche gli ultimi senatori come Armando Perna, Carlo Ferrario, gli ultimi reduci dalle scampagnate in quel di Crema e Fiorenzuola. Anche Edoardo Duca e Tommaso ...

Edoardo Ferrario ha un programma suo: "La TV buona per tutti non piace a nessuno"

Nasce tutto a fine Gennaio 2019, è RaiPlay a telefonare ad Edoardo Ferrario per iniziare a parlare di uno show da farsi per la piattaforma. Viva RaiPlay è stato un successo, RaiPlay stesso è diventato ...

Beata gioventù, in gruppo che ha perso anche gli ultimi senatori come Armando Perna, Carlo Ferrario, gli ultimi reduci dalle scampagnate in quel di Crema e Fiorenzuola. Anche Edoardo Duca e Tommaso ...Nasce tutto a fine Gennaio 2019, è RaiPlay a telefonare ad Edoardo Ferrario per iniziare a parlare di uno show da farsi per la piattaforma. Viva RaiPlay è stato un successo, RaiPlay stesso è diventato ...