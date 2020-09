Ecco i professionisti (e titoli di studio) più ricercati nel mercato fino al 2024

(Di venerdì 25 settembre 2020) Buone notizie per chi è in cerca di occupazione e in particolare per coloro che hanno già conseguito un percorso di laurea, maturità o qualifica professionale: entro i prossimi cinque anni saranno oltre 1,8 milioni i diplomati e laureati – circa il 69% del fabbisogno – a ottenere un contratto di lavoro.

Tra il 2020 e 2024 andranno a lavorare circa 1,8 milioni di diplomati e laureati. Qui l'indagine svolta da Unioncamere Buone notizie per chi è in cerca di occupazione e in particolare per coloro che h ...