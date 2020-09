Covid, De Luca: “In Campania pronti a chiudere tutto!” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il governatore – appena rieletto – della Campania non ha dubbi: se non calano i contagi, scatta il lockdown regionale. «Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a … L'articolo Covid, De Luca: “In Campania pronti a chiudere tutto!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Il governatore – appena rieletto – dellanon ha dubbi: se non calano i contagi, scatta il lockdown regionale. «Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a … L'articolo, De: “Intutto!” proviene da www.meteoweek.com.

