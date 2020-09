Covid-19 | Speranza sul lockdown | “Possibili interventi mirati” 

Leggi su inews24

(Di venerdì 25 settembre 2020)-19, il ministro Robertofa il punto della situazione in Italia. Intervenuto al Tg3, si dice poco propenso sugli stadi e non esclude mini… Ribadita l’importanza di indossare la mascherina e maniere il distanziamento sociale (Getty Images)No a un nuovototale, sì a eventuali chiusure specifiche per i territori in difficoltà. A … L'articolo-19,sul: “Possibilimirati” proviene da .