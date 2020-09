Alberto Matano a Vita in diretta riceve una telefonata da Claudia Mori che s’infuria (Di venerdì 25 settembre 2020) Alberto Matano ha ricevuto una telefonata in diretta da Claudia Mori a “Vita in diretta” e s’infuria: «È vergognoso che nel 2020 si parli di queste cose». Durante la puntata andata in onda si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Le allieve milanesi, avrebbero espresso vicinanza a quelle romane andando a scuola in minigonna. In studio, Matano ne parla con i suoi opionisti tra cui Alda D’Eusanio e Roberto Poletti. Mentre la D’Eusanio sarebbe favorevole all’uso dell’indumento a scuola, Poletti si sarebbe detto contrario. «Bisogna rispettare il luogo – avrebbe affermato il giornalista -. Vedo giovani che vanno in giro ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di venerdì 25 settembre 2020)ha ricevuto unaindaa “in” e s’infuria: «È vergognoso che nel 2020 si parli di queste cose». Durante la puntata andata in onda si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Le allieve milanesi, avrebbero espresso vicinanza a quelle romane andando a scuola in minigonna. In studio,ne parla con i suoi opionisti tra cui Alda D’Eusanio e Roberto Poletti. Mentre la D’Eusanio sarebbe favorevole all’uso dell’indumento a scuola, Poletti si sarebbe detto contrario. «Bisogna rispettare il luogo – avrebbe affermato il giornalista -. Vedo giovani che vanno in giro ...

Fef58 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… - Luciano06815942 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… - arwen0506 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… - Antonel23399615 : RT @Teresat14547770: Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le don… -