Adua Del Vesco: “Sono grossa”. Abbate: “Dimagrisci”. Lei ha sofferto di anoressia (Di venerdì 25 settembre 2020) Uscita tutt’altro che felice per Fulvio Abbate che continua a essere una figura parecchio discusso al Grande Fratello Vip. Lo scrittore, nelle scorse ore, è stato protagonista di una battuta alquanto delicata e indirizzata ad Adua Del Vesco. L’attrice, commentando ironicamente la sua forma fisica, ha detto: “Io sono grossa”. Parole captate da Abbate, che … L'articolo Adua Del Vesco: “Sono grossa”. Abbate: “Dimagrisci”. Lei ha sofferto di anoressia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 settembre 2020) Uscita tutt’altro che felice per Fulvioche continua a essere una figura parecchio discusso al Grande Fratello Vip. Lo scrittore, nelle scorse ore, è stato protagonista di una battuta alquanto delicata e indirizzata adDel. L’attrice, commentando ironicamente la sua forma fisica, ha detto: “Io sono grossa”. Parole captate da, che … L'articoloDel: “Sono grossa”.: “Dimagrisci”. Lei hadiproviene da Gossip e Tv.

BiriLolli : @keira25672373 Adua sta rimettendo il gruppone contro Massi per via del balletto,insinuando anche cose poco carine… - cx_drm : @gGx0xo perchè Guenda sembrava se la fosse presa del fatto che non facesse il ballo e Adua ha detto che è una cazza… - Sissi49886218 : Adua invece è una che non vuole essere criticata ci tiene al parere del pubblico non tradirebbe e inoltre sente il… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco gelose di Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra? Ecco cosa è su… - Ilaria1605 : RT @gfvipsondaggi1: Vi piace Adua Del Vesco? #GFVIP -