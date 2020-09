Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 08.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA CASSIA SULLA QUALE CONTINUANO I DISAGI, AL MOMENTO SI STA IN CODA IN DIREZIONEGIÀ DALL’OLGIATA STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA CON CODE DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA NUOVAMENTE IN ENTRATA NELLA CAPITALE DA TOR LUPARA A VIALE KANT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO GIÀ DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO SUL GRA SI STA IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FALCOGNANA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE IN DIREZIONECHIUDIAMO CON ...