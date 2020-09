"Tre dischi per i 70 anni. Ma le radio mi trascurano come con De André" - (Di giovedì 24 settembre 2020) Paolo Giordano L'artista attacca anche le case discografiche. Show su Canale 5 nella prima serata del 29 Insomma, questa non l'aveva prevista. Fra tutte le trasformazioni della sua carriera, Renato Zero mai si sarebbe aspettato che un giorno avrebbe presentato i suoi dischi attraverso un incontro su Zoom e non con una conferenza stampa fisica, affollata e scatenata. È l'effetto del Covid (che per lui è «colpa del consumismo») e di questo imprevedibile letargo che la pandemia ha imposto alla musica. Però lui, che sta per compiere 70 anni ma è molto più giovane di tanti trentenni, ha reagito registrando quaranta canzoni per Zerosettanta, tre dischi che usciranno il 30 di settembre, di ottobre e di novembre. Essendo sempre controcorrente, il primo disco a uscire sarà il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Paolo Giordano L'artista attacca anche le case discografiche. Show su Canale 5 nella prima serata del 29 Insomma, questa non l'aveva prevista. Fra tutte le trasformazioni della sua carriera, Renato Zero mai si sarebbe aspettato che un giorno avrebbe presentato i suoiattraverso un incontro su Zoom e non con una conferenza stampa fisica, affollata e scatenata. È l'effetto del Covid (che per lui è «colpa del consumismo») e di questo imprevedibile letargo che la pandemia ha imposto alla musica. Però lui, che sta per compiere 70ma è molto più giovane di tanti trentenni, ha reagito registrando quaranta canzoni per Zerosettanta, treche usciranno il 30 di settembre, di ottobre e di novembre. Essendo sempre controcorrente, il primo disco a uscire sarà il ...

