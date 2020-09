Terzigno, trovati 2000 capi d’abbigliamento e 7000 mascherine contraffatte: denunciata una 70enne (Di giovedì 24 settembre 2020) Terzigno: i Carabinieri hanno trovato in un deposito 2000 capi di abbigliamento e 7000 mascherine. Era tutto contraffatto e destinato ai bambini. Servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli nei territori di Terzigno e Boscoreale. I militari della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato le strade dei due comuni … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020): i Carabinieri hanno trovato in un depositodi abbigliamento e. Era tutto contraffatto e destinato ai bambini. Servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli nei territori die Boscoreale. I militari della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato le strade dei due comuni …

