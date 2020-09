"Taci, st...", Zorzi insulta Cuccarini. E lei lo gela con un post sui social - (Di giovedì 24 settembre 2020) Francesca Galici Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo Lgbt, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram esponendo le sue ragioni e dichiarandosi non omofoba Questo pomeriggio, la parole di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip contro Lorella Cuccarini sono state a lungo al centro di un dibattito social, tanto da far diventare il tema di tendenza nazionale tra i più discussi del Paese su Twitter. L'influencer ha apostrofato la nota conduttrice con epiteti poco lusinghieri in riferimento alle sue posizioni sul mondo Lgbt, nonostante il tentativo di Stefania Orlando di ritabilire l'equilibrio e difendere la sua collega. Parole che non sono piaciute a Lorella Cuccarini, solitamente lontana dalle polemiche, che stavolta ha voluto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Francesca Galici Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo Lgbt, Lorellasi è difesa su Instagram esponendo le sue ragioni e dichiarandosi non omofoba Questo pomeriggio, la parole di Tommasoal Grande Fratello Vip contro Lorellasono state a lungo al centro di un dibattito, tanto da far diventare il tema di tendenza nazionale tra i più discussi del Paese su Twitter. L'influencer ha arofato la nota conduttrice con epiteti poco lusinghieri in riferimento alle sue posizioni sul mondo Lgbt, nonostante il tentativo di Stefania Orlando di ritabilire l'equilibrio e difendere la sua collega. Parole che non sono piaciute a Lorella, solitamente lontana dalle polemiche, che stavolta ha voluto ...

