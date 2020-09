Supercoppa Europea stasera in tv e in streaming su Sky e Now Tv | in chiaro su Canale 5

(Di giovedì 24 settembre 2020) Giovedì 24 settembre la Supercup Bayern Monaco – Siviglia su Sky e insu5 Riaprono gli stadi del calcio europeo con i Playoff di Champions League ancora con la formula andata e ritorno che porteranno alla definizione delle squadre che parteciperanno alla fase ai gironi della Champions League. Il 22 e 23 settembre su Sky e insu Now Tv le partite di andata. E a partire dalla fase ai gironi a raccontare il sogno europeo della UEFA Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio Alessandro Costacurta, insieme al team composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Ma la 3 giorni di calcio europeo prosegue giovedì 24 settembre con ...

È la Supercoppa europea, si gioca a Budapest davanti a circa 20.000 spettatori: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta, anche in chiaro Bayern Monaco-Siviglia è la finale di Supercop ...