Suarez: “Su di me trapelate cose non vere”, ma non parla dell’esame-truffa (Di giovedì 24 settembre 2020) “È stato un mese pazzo. Sono state inventate cose, sono trapelate cose che non sono vere”. Luis Suarez se ne va dal Barcellona così. Immerso nel racconto di settimane tribolate. Si riferisce al suo rapporto con Messi, cannibalizzato dalla stampa spagnola. Ora che va all’Atletico il Pistolero si dice “appagato”, e contento di aver lasciato a Barcellona un buon ricordo di sé. parla del passato – il Barcellona – e del futuro – l’Atletico, ma non parla del presente: lo scandalo dell’esame di italiano. Nessuna domanda da parte dei giornalisti nella conferenza stampa d’addio, evidentemente impossibilitati. “Ogni giocatore ha il suo momento e se il club o il giocatore pensa di essere arrivato a questo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) “È stato un mese pazzo. Sono state inventate, sonoche non sono vere”. Luisse ne va dal Barcellona così. Immerso nel racconto di settimane tribolate. Si riferisce al suo rapporto con Messi, cannibalizzato dalla stampa spagnola. Ora che va all’Atletico il Pistolero si dice “appagato”, e contento di aver lasciato a Barcellona un buon ricordo di sé.del passato – il Barcellona – e del futuro – l’Atletico, ma nondel presente: lo scandalo dell’esame di italiano. Nessuna domanda da parte dei giornalisti nella conferenza stampa d’addio, evidentemente impossibilitati. “Ogni giocatore ha il suo momento e se il club o il giocatore pensa di essere arrivato a questo ...

diMartedi : #Augias su #Suarez: “Ha passato un esame perché guadagna molto mentre nella scorsa legislatura non è passata la Leg… - FcInterNewsit : Caso Suarez, Gravina ci scherza su: 'Già masticava l'italiano, Chiellini ne sa qualcosa' - ZZiliani : COMING SOON. Lunedì a Tiki Taka “Speciale Suarez”: Mughini parla di Paratici nuovo Enzo Tortora, Moggi ricorda quan… - napolista : Suarez: “Su di me trapelate cose non vere”, ma non parla dell’esame-truffa L’attaccante nella conferenza stampa d’… - mgl32 : Sono questi i contenuti che dovremmo vedere ovunque in ogni istante su qualsiasi TL di qualsiasi utente, altro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez “Su Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera