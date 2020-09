Sai perché le fontanelle pubbliche di Roma si chiamano nasoni? (Di giovedì 24 settembre 2020) A Roma ci sono 2.500 nasoni, insieme ad altre 114 fontanelle di varie fogge, forme e misure. L'installazione di fontanelle da cui sgorgasse acqua potabile disponibile per tutti a Roma inizia dal 1874. ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Aci sono 2.500, insieme ad altre 114di varie fogge, forme e misure. L'installazione dida cui sgorgasse acqua potabile disponibile per tutti ainizia dal 1874. ...

mauroberruto : #iovotoNo perché probabilmente vincerà il sì, ma votare contro chi platealmente ti prende per i fondelli è un dover… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL VIDEO DELL'IMMIGRATO AFRICANO: 'A ME PIACE SALVINI, SAI PERCHÉ?'. SINISTRA IN CORTOCIRCUITO - chetempochefa : Ma più di tutto è importante che i figli imparino davvero cos’è l’empatia: rispettare l’altro anche se non sai la s… - korry_87 : @GIOVATira @Black300Joe @Marcozanni86 Ah ho capito, quindi si deve adattare all'aspettativa di vita per farti conte… - juanito1897 : @marco_rogerio_ Tu lo sai perché sei un esperto ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sai perché Gf Vip, lite furiosa tra Fulvio Abbate a Myriam Catania: «Sai chi sono io?». Ecco cosa è successo Il Messaggero