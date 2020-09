Renato Zero su Achille Lauro: “Lui si afferma con poco, io mi sono fatto il mazzo e non ero un clown” (Di giovedì 24 settembre 2020) In molti hanno paragonato Achille Lauro al Renato Zero degli esordi e oggi dalle pagine del Corriere della Sera il re dei Sorcini ha detto cosa pensa del suo collega. “sono orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto. Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown. Achille fa con poca spesa, io mi sono fatto un mazzo così, ma lungi da me giudicare. Io amo tutti quelli che fanno questo lavoro a patto che non ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 settembre 2020) In molti hanno paragonatoaldegli esordi e oggi dalle pagine del Corriere della Sera il re dei Sorcini ha detto cosa pensa del suo collega. “orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto.? Riesce adrsi con. Io miil. Cantavo la periferia, non ero un clown.fa con poca spesa, io miuncosì, ma lungi da me giudicare. Io amo tutti quelli che fanno questo lavoro a patto che non ...

