Pioli ha deciso il sostituto di Ibra: Colombo – Ecco chi è [video] (Di giovedì 24 settembre 2020) Pioli ha scelto chi sostituirà Ibrahimovic, positivo al covid, sarà il giovane attaccante della primavera Lorenzo Colombo. Lorenzo Colombo Lorenzo Colombo, ha compiuto 18 anni da poco, e da stasera (e per qualche settimana) dovrà sostituire Zlatan Ibrahimovic. C’è grande fiducia nei confronti di questo ragazzo da parte della società rossonera, il giovane ha margini di miglioramento e nella scorsa stagione ha giocato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus a Paquetà. Colombo ha dovuto rinunciare, per infortunio, ai Mondiali Under 17 ed è stato costretto a rimanere fermo per tre mesi. Appena tornato in campo, però, con la Primavera ha segnato sette gol in appena cinque partite. Questi ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)ha scelto chi sostituiràhimovic, positivo al covid, sarà il giovane attaccante della primavera Lorenzo. LorenzoLorenzo, ha compiuto 18 anni da poco, e da stasera (e per qualche settimana) dovrà sostituire Zlatanhimovic. C’è grande fiducia nei confronti di questo ragazzo da parte della società rossonera, il giovane ha margini di miglioramento e nella scorsa stagione ha giocato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus a Paquetà.ha dovuto rinunciare, per infortunio, ai Mondiali Under 17 ed è stato costretto a rimanere fermo per tre mesi. Appena tornato in campo, però, con la Primavera ha segnato sette gol in appena cinque partite. Questi ...

sportli26181512 : Paquetà, seconda esclusione di fila in Europa: il brasiliano è sempre più fuori dal progetto: Stefano Pioli ha deci… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Pioli, sorpreso da condizione di Ibrahimovic Diaz potrebbe giocare dall'inizio, è pronto ma non ho deciso - ansacalciosport : Europa League: Pioli, sorpreso da condizione di Ibrahimovic. Diaz potrebbe giocare dall'inizio, è pronto ma non ho… - MMassy86 : @mattia81742594 @MattiaMir @Margher03005864 @PBPcalcio Guarda su Pobega credo l'area sportiva fosse stata chiara, s… - AnsaLombardia : Europa League: Pioli, sorpreso da condizione di Ibrahimovic. Diaz potrebbe giocare dall'inizio, è pronto ma non ho… -