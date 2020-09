Napoli-Genoa:probabili formazioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Napoli-Genoa è il match in programma per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.00 di domenica 27 settembre dallo stadio San Paolo di Napoli. Padroni di casa che cercano la seconda vittoria consecutiva in vista della partita di settimana prossima contro la Juventus. La prima gara di campionato è terminata con una vittoria per gli uomini di Gattuso contro il Parma di Liverani. Decisive le reti di Mertens ed Insigne nella seconda frazione di gioco.Potrebbe partire dal primo minuto Osimenh che tanto bene ha fatto contro il Parma. Probabile turno di riposo per Mertens. Confermato Insigne sulla sinistra. Il Genoa ha iniziato nel migliore dei modi il campionato.Quattro reti al Crotone e tre punti importanti in chiave salvezza contro quella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020)è il match in programma per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.00 di domenica 27 settembre dallo stadio San Paolo di. Padroni di casa che cercano la seconda vittoria consecutiva in vista della partita di settimana prossima contro la Juventus. La prima gara di campionato è terminata con una vittoria per gli uomini di Gattuso contro il Parma di Liverani. Decisive le reti di Mertens ed Insigne nella seconda frazione di gioco.Potrebbe partire dal primo minuto Osimenh che tanto bene ha fatto contro il Parma. Probabile turno di riposo per Mertens. Confermato Insigne sulla sinistra. Ilha iniziato nel migliore dei modi il campionato.Quattro reti al Crotone e tre punti importanti in chiave salvezza contro quella ...

sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa sarà diretta dall’arbitro Sacchi di Macerata ?? - _SiGonfiaLaRete : #Genoa, #Maran prepara il match contro il #Napoli - lorenzo_lollo98 : @Vincenz57644779 @RisorgINT Ma intanto Vecino sta trattando col Napoli e Ranocchia col Genoa, ma poi chi ha detto c… - NCN_it : GENOA, #PJACA: 'NAPOLI? NON SARÀ FACILE. SONO UNA SQUADRA FORTE' CLICCA QUI - - 100x100Napoli : Genoa, il report dell’allenamento in vista del Napoli: out Cassata, Parigini e Sturaro -