Morata, primo allenamento in gruppo con la Juventus: il report (Di giovedì 24 settembre 2020) Alvaro Morata: è finalmente tempo di riabbracciare la Juventus. primo allenamento in gruppo per il nuovo acquisto di mercato della Juve, che ha salutato l’Atletico Madrid per fare ritorno a Torino dove, durante gli scorsi anni, ha lasciato un ottimo ricordo sia tra tifosi che addetti ai lavori. Lo spagnolo sarà il numero 9 della formazione di Andrea Pirlo per la prossima stagione e si sta preparando con attenzione per scendere in campo al più presto con i colori bianconeri indosso. Dopo una prima seduta a parte nella giornata di ieri, questa mattina El Ariete ha svolto il lavoro necessario in vista del match contro la Roma insieme al resto dei suoi compagni di squadra: ecco il report ufficiale della Juventus che fornisce tutti i ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Alvaro: è finalmente tempo di riabbracciare lainper il nuovo acquisto di mercato della Juve, che ha salutato l’Atletico Madrid per fare ritorno a Torino dove, durante gli scorsi anni, ha lasciato un ottimo ricordo sia tra tifosi che addetti ai lavori. Lo spagnolo sarà il numero 9 della formazione di Andrea Pirlo per la prossima stagione e si sta preparando con attenzione per scendere in campo al più presto con i colori bianconeri indosso. Dopo una prima seduta a parte nella giornata di ieri, questa mattina El Ariete ha svolto il lavoro necessario in vista del match contro la Roma insieme al resto dei suoi compagni di squadra: ecco ilufficiale dellache fornisce tutti i ...

romeoagresti : Le cifre dell’operazione #Morata-#Juve: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per i… - Baldo20012010 : RT @salpaladino: Primo allenamento con i compagni per Morata - jacko_cecilia : RT @salpaladino: Primo allenamento con i compagni per Morata - Sicilianodoc7 : RT @salpaladino: Primo allenamento con i compagni per Morata - Francescovic17 : RT @salpaladino: Primo allenamento con i compagni per Morata -