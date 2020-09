Mafia: Definitive Edition giocato in diretta alle 17 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tornano anche questo pomeriggio le imperdibili dirette di Eurogamer.it e, questa volta, il protagonista sarà un attesissimo remake.Stiamo parlando di Mafia: Definitive Edition, in uscita domani, 25 settmbre, su PS4, Xbox One e PC.Come avrete visto nei vari trailer dedicati al gioco, si tratta di un remake molto ambizioso e ricostruito a partire dalle fondamenta del Mafia originale, completo di una sceneggiatura aggiornata con nuovi dialoghi, backstories ampliate e cutscenes aggiuntive.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Tornano anche questo pomeriggio le imperdibili dirette di Eurogamer.it e, questa volta, il protagonista sarà un attesissimo remake.Stiamo parlando di, in uscita domani, 25 settmbre, su PS4, Xbox One e PC.Come avrete visto nei vari trailer dedicati al gioco, si tratta di un remake molto ambizioso e ricostruito a partire dfondamenta deloriginale, completo di una sceneggiatura aggiornata con nuovi dialoghi, backstories ampliate e cutscenes aggiuntive.Leggi altro...

Eurogamer_it : Alle 17 non perdete la diretta dedicata a #MafiaDefinitiveEdition. - TIGER_9616 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Mafia II: Definitive Edition) live at - Giu_8 : MAFIA DEFINITIVE EDITION TRAILER ITALIANO - tech_gamingit : I migliori pre-order in sconto del momento su Instant Gaming Cyberpunk 2077: - oOShinobi777Oo : I migliori pre-order in sconto del momento su Instant Gaming Cyberpunk 2077: -