M5S | ‘big’ disertano assemblea | tra assenti anche Di Maio e Fico Adnkronos

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. () – I ‘big’ del M5S non ci saranno. Il capo politico Vito Crimi, la cui presenza è stata incerta fino all’ultimo, dovrebbe in realtà prendere parte all’, complice lo scalpore destato dalla notizia di una sua possibile assenza. Ma i ministri grillini, quelli finiti spesso sotto accusa per i ‘caminetti’ in via Arenula o in una casa privata a due passi da Castel Sant’Angelo, non saranno presenti alla riunione di deputati e senatori pentastellati che potrebbe essere decisiva per le sorti del Movimento. Eil presidente della Camera Robertonon è previsto che vada. Luigi Di, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Stefano Patuanelli saranno tutti a Palazzo Chigi alle 18.30, per una riunione ...