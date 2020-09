Juventus in cerca di un esterno: contatti avviati con la Fiorentina (Di giovedì 24 settembre 2020) Non basta la partenza convincente in campionato a frenare le ambizioni della Juventus sul mercato. I bianconeri vogliono puntellare ulteriormente il già ricco organico a disposizione di Andrea Pirlo. Stavolta i campioni d'Italia in carica sembra abbiano individuato nel reparto avanzato il settore su cui operare maggiormente.caption id="attachment 1008543" align="alignnone" width="1024" Matuidi Cristiano Ronaldo (getty images)/captioncontattiLa Vecchia Signora sarebbe intenzionata a tornare alla carica per un vecchio pallino come Federico Chiesa. L'esterno italiano avrebbe già declinato tutte le offerte arrivate alla Fiorentina, in virtù della sua intenzione di dare la priorità alla Juventus. Lo riporta Tuttosport. Il quotidiano sostiene anche che sarebbero in corso ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Non basta la partenza convincente in campionato a frenare le ambizioni dellasul mercato. I bianconeri vogliono puntellare ulteriormente il già ricco organico a disposizione di Andrea Pirlo. Stavolta i campioni d'Italia in carica sembra abbiano individuato nel reparto avanzato il settore su cui operare maggiormente.caption id="attachment 1008543" align="alignnone" width="1024" Matuidi Cristiano Ronaldo (getty images)/captionLa Vecchia Signora sarebbe intenzionata a tornare alla carica per un vecchio pallino come Federico Chiesa. L'italiano avrebbe già declinato tutte le offerte arrivate alla, in virtù della sua intenzione di dare la priorità alla. Lo riporta Tuttosport. Il quotidiano sostiene anche che sarebbero in corso ...

In ‘Cose di Calcio’, ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi per parlare del clamoroso caso Suarez: “Il caso Suarez? Diciamo le cose come s ...

Suarez in lacrime, lascia il Barcellona: «Tante notizie inventate su di me»

Nell’occhio del ciclone in Italia per l’esame all’Università degli stranieri di Perugia, Luis Suarez oggi ha detto addio ufficialmente al Barcellona con una conferenza stampa al Camp Nou con il suo or ...

