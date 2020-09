Juventus, Capozucca chiaro: “Chiesa? In Italia solo a…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il calciomercato della Juventus. Con le miriadi di voci che si diffondono minuto dopo minuto intorno all’ambiente bianconero, nuove ufficialità potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Dopo l’operazione flash targata Morata, Paratici si starebbe muovendo soprattutto in due direzioni: cessioni definitive e acquisti mirati. Per quanto riguarda il secondo punto, le trattative imbastite non sono eccessive ma ben mirate a puntellare le zone nevralgiche della rosa a disposizione di Pirlo. Soprattutto l’attacco, con i nuovi nomi di Llorente, il quale si sarebbe offerto al Maestro stesso, e Muriel, chiuso dalla folta concorrenza all’Atalanta, potrebbe registrare nuovi arrivi. Della medesima opinione sembra essere l’esperto dirigente di mercato Capozucca in merito all’affare Chiesa. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il calciomercato della. Con le miriadi di voci che si diffondono minuto dopo minuto intorno all’ambiente bianconero, nuove ufficialità potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Dopo l’operazione flash targata Morata, Paratici si starebbe muovendo soprattutto in due direzioni: cessioni definitive e acquisti mirati. Per quanto riguarda il secondo punto, le trattative imbastite non sono eccessive ma ben mirate a puntellare le zone nevralgiche della rosa a disposizione di Pirlo. Soprattutto l’attacco, con i nuovi nomi di Llorente, il quale si sarebbe offerto al Maestro stesso, e Muriel, chiuso dalla folta concorrenza all’Atalanta, potrebbe registrare nuovi arrivi. Della medesima opinione sembra essere l’esperto dirigente di mercatoin merito all’affare Chiesa. LEGGI ANCHE: ...

DarioSG77 : RT @TUTTOJUVE_COM: Capozucca: 'Paratici è tra i migliori ds in Italia. Chiesa? In Italia possono prenderlo solo Juventus e Inter. Mi aspett… - TUTTOJUVE_COM : Capozucca: 'Paratici è tra i migliori ds in Italia. Chiesa? In Italia possono prenderlo solo Juventus e Inter. Mi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Capozucca Juventus, Capozucca chiaro: “Chiesa? In Italia solo a…” TuttoJuve24.it