«Ilenia non mollare, siamo tutti con te» Esce dal coma grazie a Totti (Di giovedì 24 settembre 2020) Uno spaventoso incidente stradale nel quale morì l’amica, Ilenia entrò in coma: un videomessaggio di Totti la aiuta a rinascere e si risveglia. Totti e nel riquadro Ilenia, foto gettyUn videomessaggio può salvare la vita. Senza togliere nulla al lavoro impeccabile dei medici del Gemelli di Roma, una gorssa spinta alla rinascita di Ilenia gliel’ha data lui: Francesco Totti che ha accettato senza battere ciglio di registrare un messaggio per la piccola tifosissima della Roma ma calciatrice della Lazio, in coma dal dicembre 2019 quando con un’amica – poi purtroppo deceduta – ebbe uno spaventoso incidente stradale sulla Braccianese. Non è il primo caso di risveglio dal ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Uno spaventoso incidente stradale nel quale morì l’amica,entrò in: un videomessaggio dila aiuta a rinascere e si risveglia.e nel riquadro, foto gettyUn videomessaggio può salvare la vita. Senza togliere nulla al lavoro impeccabile dei medici del Gemelli di Roma, una gorssa spinta alla rinascita digliel’ha data lui: Francescoche ha accettato senza battere ciglio di registrare un messaggio per la piccola tifosissima della Roma ma calciatrice della Lazio, indal dicembre 2019 quando con un’amica – poi purtroppo deceduta – ebbe uno spaventoso incidente stradale sulla Braccianese. Non è il primo caso di risveglio dal ...

