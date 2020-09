I Grate Soul a X Factor 2020 – A tutto rock – VIDEO

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 settembre 2020) Isbarcano a Xcon tutta la loro giovane età. Laband è composta da ragazzi adolescenti e presentano Watch Me nella speranza di conquistare la giuria. Sono tanti i punti a favore dei, a partire dal look. La Marrone infatti ha notato i loro outfit e ha subito espresso un parere favorevole in merito. Anche se di nascosto dai diretti interessati. Scopriamo il verdetto e attendiamo ildell’esibizione. Ia X– Il verdetto Isuscitano subito una grande curiosità in Emma. La giudice vuole assistere alla loro esibizione per scoprire come hanno ...