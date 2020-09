Giletti | «Isolato in questa battaglia | niente solidarietà da colleghi e M5S»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Non è l’arena tornerà in tv con la nuova stazione il 27 settembre è già, durante la conferenza stampa, Massimo– padrone di casa – ha anticipato chi saranno gli ospiti della prima puntata e le tematiche che verranno affrontate. Il conduttore e giornalista è anche tornato sulla questione delle minacce ricevute dopo aver letto in tv la lista dei mafiosi scarcerati per via dell’emergenza Covid. Il boss Filippo Graviano ha pronunciato parole intimidatorie minacciando l’incolumità del giornalista cui, allo scopo di proteggerlo, è stata assegnatascorta verso fine luglio. LEGGI ANCHE >>> Massimoe la scorta: «Senso di solitudine. Abbiamo colpito nel segno» «Non voglio alimentare polemica, ma questo ...

“In che paese stiamo vivendo? Non voglio più alimentare polemiche, ma è incredibile che io debba scoprire le minacce di un boss in quel modo. Questo silenzio pesa”. Così il conduttore di Non è l’arena ...Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti annuncia la possibilità di entrare in politica. O almeno non la esclude. “Un mio impe ...