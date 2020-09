‘Gf Vip 5’, altre discussioni per Franceska Pepe nella Casa: dopo Tommaso Zorzi è scontro anche con Dayane Mello! (Video) (Di giovedì 24 settembre 2020) Sembra proprio non essersi integrata al meglio nel gruppo del Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe. dopo i continui battibecchi con Tommaso Zorzi, che a un certo punto ha scelto di prendere una drastica decisione nei suoi riguardi, ha avuto da ridire anche con Dayane Mello, che tra l’altro sembrava una delle poche ad esserle amica all’interno del gioco. Tutto è iniziato ieri sera, quando la modella ha deciso di preparare la cena. La Pepe, infatti, voleva preparare le famose polpette al sugo che avrebbe inventato lei durante la quarantena, ma la missione non si è rivelata delle più semplici. Proprio mentre la giovane era intenta a tagliare le carote, Dayane – vedendola un po’ in ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) Sembra proprio non essersi integrata al meglio nel gruppo del Grande Fratello Vip 5i continui battibecchi con, che a un certo punto ha scelto di prendere una drastica decisione nei suoi riguardi, ha avuto da ridireconMello, che tra l’altro sembrava una delle poche ad esserle amica all’interno del gioco. Tutto è iniziato ieri sera, quando la modella ha deciso di preparare la cena. La, infatti, voleva preparare le famose polpette al sugo che avrebbe inventato lei durante la quarantena, ma la missione non si è rivelata delle più semplici. Proprio mentre la giovane era intenta a tagliare le carote,– vedendola un po’ in ...

