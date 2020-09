Formula 1 - GP di Russia: Hamilton può entrare nella storia (Di giovedì 24 settembre 2020) La Formula 1 torna a essere la grande protagonista del weekend: da domani, le monoposto della classe regina del motorsport scendono in pista a Sochi, dove domenica si terrà il Gran Premio di Russia, decimo round del Mondiale 2020.Russia da record. Lewis Hamilton si presenta a Sochi come leader indiscusso della classifica piloti, con 55 punti di vantaggio sul suo diretto rivale e compagno di squadra, Valtteri Bottas. Per l'inglese della Mercedes, la tappa in Russia rappresenta un momento molto particolare della carriera, poiché se Lewis andasse a vincere, metterebbe in bacheca il successo numero 91 e potrebbe così eguagliare Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi. Non è un caso che nei garage della Mercedes, questo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 settembre 2020) La1 torna a essere la grande protagonista del weekend: da domani, le monoposto della classe regina del motorsport scendono in pista a Sochi, dove domenica si terrà il Gran Premio di, decimo round del Mondiale 2020.da record. Lewissi presenta a Sochi come leader indiscusso della classifica piloti, con 55 punti di vantaggio sul suo diretto rivale e compagno di squadra, Valtteri Bottas. Per l'inglese della Mercedes, la tappa inrappresenta un momento molto particolare della carriera, poiché se Lewis andasse a vincere, metterebbe in bacheca il successo numero 91 e potrebbe così eguagliare Michael Schumacherclassifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi. Non è un caso che nei garage della Mercedes, questo ...

