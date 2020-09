Firenze, la Lega prende le distanze dal consigliere del partito beccato in scooter positivo all’alcol test (Di giovedì 24 settembre 2020) Ultimamente la Lega di Matteo Salvini si trova a dover prendere le distanze da parecchi fatti che riguardano i suoi consiglieri – si veda la questione Villa Inferno in provincia di Bologna -. Una singola mela marcia (o più singole mele marce, a questo punto) da cui la Lega prende le distanze come accaduto per il caso di Emanuele Cocollini, consigliere leghista e vicepresidente del consiglio comunale attualmente in carica. Cocollini Lega, che il 19 settembre scriveva prima del voto «andiamo a vincere», è stato pizzicato ubriaco in scooter dopo aver seguito i risultati elettorali. LEGGI ANCHE >>> Bologna, festini con cocaina e prostitute minorenni: ai domiciliari leghista candidato con ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ultimamente ladi Matteo Salvini si trova a doverre leda parecchi fatti che riguardano i suoi consiglieri – si veda la questione Villa Inferno in provincia di Bologna -. Una singola mela marcia (o più singole mele marce, a questo punto) da cui lalecome accaduto per il caso di Emanuele Cocollini,leghista e vicepresidente del consiglio comunale attualmente in carica. Cocollini, che il 19 settembre scriveva prima del voto «andiamo a vincere», è stato pizzicato ubriaco indopo aver seguito i risultati elettorali. LEGGI ANCHE >>> Bologna, festini con cocaina e prostitute minorenni: ai domiciliari leghista candidato con ...

guglielmopicchi : Giusto una info su Toscana: Tutta Toscana Giani 863.000 Ceccardi 718.000 Diff. 145.000 Su Firenze Giani 283.000 Ce… - guglielmopicchi : @angyco888 @IMoresi Giusto 2 numeri su Toscana Giani 863.000 Ceccardi 718.000 Diff. 145.000 Su Firenze Giani 283.… - myrtamerlino : #Salvini non vince in #Toscana e saluta #PalazzoChigi, la #Meloni perde in #Puglia e non insidia la Lega. Italia Vi… - giornalettismo : La #Lega si distanzia da Emanuele #Cocollino, vicepresidente del consiglio di #Firenze leghista cui sono stati riti…

Denunciato Cocollini (Lega), la Lega prende le distanze: "Condanniamo il gesto"

