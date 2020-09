«Domani piove: gonfiate i gommoni», diceva Virginia Raggi (Di giovedì 24 settembre 2020) È più facile essere all’opposizione che governare. Se ne sta rendendo conto – anzi, se ne è resa conto – anche Virginia Raggi che è passata dal dito puntato quotidianamente contro l’amministrazione capitolina a trovarsi invischiata negli enormi problemi strutturali della città. E la conferma è arrivata nella tarda serata di mercoledì 23 settembre 2020, quando il maltempo a Roma ha fatto riemergere i classici problemi: strade allagate, vie chiuse, stazioni della metropolitana simili a parchi acquatici e linee tram bloccate. LEGGI ANCHE > Virginia Raggi pronta a chiedere lo sgombero della sede degli Ultras della Lazio Le immagini di una capitale sott’acqua – per la copiosa quantità di pioggia caduta, anche se non come in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) È più facile essere all’opposizione che governare. Se ne sta rendendo conto – anzi, se ne è resa conto – ancheche è passata dal dito puntato quotidianamente contro l’amministrazione capitolina a trovarsi invischiata negli enormi problemi strutturali della città. E la conferma è arrivata nella tarda serata di mercoledì 23 settembre 2020, quando il maltempo a Roma ha fatto riemergere i classici problemi: strade allagate, vie chiuse, stazioni della metropolitana simili a parchi acquatici e linee tram bloccate. LEGGI ANCHE >pronta a chiedere lo sgombero della sede degli Ultras della Lazio Le immagini di una capitale sott’acqua – per la copiosa quantità di pioggia caduta, anche se non come in ...

corneliaffairs : ANCHE DOMANI PIOVE - Pasquino70 : RT @virginiaraggi: Roma: domani piove. Gonfiate i gommoni! @danielefrongia @marcello_devito @EnricoStefano - Loris42323057 : @ElisaDospina @alinatede 'Domani piove. Gonfiate i gommoni'. Non era la Raggi che prendeva in giro Marino ? Vedo ch… - Renato_Corghi : RT @virginiaraggi: Roma: domani piove. Gonfiate i gommoni! @danielefrongia @marcello_devito @EnricoStefano - FrankSfarzo : Roma sott'acqua: ecco Virginia Raggi formare una combriccola di #m5s e attaccare il sindaco di Roma per incombente… -

Le previsioni meteo per giovedì dicono che in Italia sarà una brutta giornata, soprattutto verso sera: di mattina pioverà solo nel Lazio e sarà nuvoloso al Nord. Di pomeriggio pioverà anche sulle ...

Continua a piovere e lo farà anche domani su tutto il nord, l’Emilia Romagna e il bolognese, dove ieri sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e le situazioni di allagamento.

Le previsioni meteo per giovedì dicono che in Italia sarà una brutta giornata, soprattutto verso sera: di mattina pioverà solo nel Lazio e sarà nuvoloso al Nord. Di pomeriggio pioverà anche sulle ...Continua a piovere e lo farà anche domani su tutto il nord, l’Emilia Romagna e il bolognese, dove ieri sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e le situazioni di allagamento.