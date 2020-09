Cossiga | Mattarella | ' contro terrorismo garantì Stato diritto e unità forze politiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "assolse al suo mandato al Viminale in un clima di violenza che aveva superato il livello di guardia. La minaccia brigatista puntava a condizionare, a impedire, il regolare svolgimento dei processi ai terroristi. L'aggressione colpiva magistrati, uomini delledell'Ordine, giovani, giornalisti, dirigenti. Francescofronteggiò l'attacco alla Repubblica e difese le istituzioni democratiche con il consenso del Parlamento, nel rispetto dellodie cercando di preservare, come bene indispensabile, l'; delledemocratiche nella lotta al terrore e all'eversione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia ...